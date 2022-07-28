"الأفلام" تنظّم لقاءً مفتوحًا مع محبي السينما ومشاهديها

وسيتناول اللقاء الذي سيُعقَد افتراضيًّا المعوقات التي تواجه المهتمين بعروض الأفلام، ومعرفة احتياجاتهم السينمائية، إلى جانب المناقشة المفتوحة حول جملة من الموضوعات، والتحاور مع محبّي السينما حيال مجال صناعة الأفلام في المملكة.