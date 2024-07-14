"الرحى".. تعرّف على أقدم آلة طحن وموروث شعبي للنساء في الحدود الشمالية

في منطقة الحدود الشمالية، لا تزال العديد من السيدات يحافظن على آلة الرحى كموروث وطني وحرفة نسائية تقليدية، تُعرض هذه الآلة في المهرجانات والمناسبات الوطنية والمتاحف الخاصة للتعريف بأهميتها التاريخية، وما زالت بعض النساء تستخدمها حتى الآن، تعزيزاً لهذا الموروث.