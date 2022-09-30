مظهره غير مألوف.. نحات يعيد زائري "كتاب الرياض" للأزمان الغابرة للجزيرة العربية

اتخذ "باقيس" مظهرًا يُشعر الرائين له بأنه ينتمي إلى أزمان غابرة؛ فزيُّه غير المألوف يشير إلى أنه يستعيد مظهر أناس عاشوا في الزمن القديم، كما أن شعره الطويل المنسدل من تحت عمامته الصفراء يضفي عليه مظهر الانتماء للماضي الموغل في القِدَم للجزيرة العربية؛ إذ كان أبناؤها ينحتون على الصخور النقوش، التي تُعبِّر عن لغاتهم، وأساليب عيشهم، والحيوانات التي كانوا يستأنسونها، مثل الأحصنة والإبل التي كانوا يستخدمونها في التنقُّل والترحال.