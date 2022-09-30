مظهره غير مألوف.. نحات يعيد زائري "كتاب الرياض" للأزمان الغابرة للجزيرة العربية

يجلس في ركن من جناح هيئة التراث في معرض الرياض للكتاب، ويحفر بأزميله ومطرقته على كتلة من الصخر صفراء اللون، يطرق عليها طرقات خفيفة، لكنها مُركَّزة ودقيقة في تشكيل النقوش التي يرسمها.
يسترعي النحات بجلسته أمام الكتلة الصخرية، وطَرْقه عليها، انتباه الزائرين لجناح هيئة التراث، الذين يقتربون منه ليشاركوه متعة التشكيل على الصخر، وإن اقتصرت متعتهم على مشاهدة مولد منحوتة من بين أصابع نحات بارع، ولكن لم يبدُ على أحد منهم أنه يفهم معنى الرموز التي يحفرها على صفحة الكتلة الصخرية؛ ما دفع "سبق" إلى استيضاح حقيقتها منه.
عرَّف النحات بنفسه بأنه فارس باقيس، وبيَّن أنه مُكلَّف من هيئة التراث بممارسة فن النحت أمام زائري الجناح، مضيفًا بأنه يشرع في نحت نقوش سومارية؛ كي يُعرِّف بها زائري الجناح، كما يُعرِّفهم بطريقة ممارسة النحت والأدوات المستخدمة فيه.
اتخذ "باقيس" مظهرًا يُشعر الرائين له بأنه ينتمي إلى أزمان غابرة؛ فزيُّه غير المألوف يشير إلى أنه يستعيد مظهر أناس عاشوا في الزمن القديم، كما أن شعره الطويل المنسدل من تحت عمامته الصفراء يضفي عليه مظهر الانتماء للماضي الموغل في القِدَم للجزيرة العربية؛ إذ كان أبناؤها ينحتون على الصخور النقوش، التي تُعبِّر عن لغاتهم، وأساليب عيشهم، والحيوانات التي كانوا يستأنسونها، مثل الأحصنة والإبل التي كانوا يستخدمونها في التنقُّل والترحال.