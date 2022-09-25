"عصر الرقمنة".. "الدارة" تقدم خدمات إلكترونية متنوعة

يشاهد الزائر للمنصة الإلكترونية لـ"دارة الملك عبدالعزيز" من الباحثين والمثقفين والمهتمين بمعرفة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم الإسلامي، تنوّع الخدمات الإلكترونية المتاحة.
يُسهّل ذلك على المتصفّح تحديد طلبه في خطوات مُيسّرة، تماشيًا مع رؤية التحوّل الرقمي وإتاحة الخدمات للمستفيدين إلكترونيًا.
واستعرضت "الدارة" أبرز وأهم ما تحتويه المنصة الإلكترونية من محتوى مُنوَّع وما تُقدّمه المراكز العلمية التابعة لها، سواءً ما يتعلّق بالمواد أو المعلومات التاريخية أو المؤلفات الأكاديمية والبحثية أو ترميم وتعقيم المواد التاريخية للأفراد والجهات، أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالمراكز التابعة لها.
وتُتيح "المنصة" إمكانية الاطلاع ومعرفة المراكز التابعة لـ"الدارة" ومعرفة خدماتها، كـ"مركز الملك سلمان للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، ومركز تاريخ مكة المكرمة، ومركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة، والمركز السعودي لنظم المعلومات الجغرافية التاريخية، والمركز السعودي للعرضة السعودية، والمركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن)، والأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون، وجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ويقّدم خدمة طلب الخدمات الفنية لحفظ الوثائق والمخطوطات التاريخية كـ"التعقيم، والمعالجة، والترميم، والميكروفيلم، والتصوير الرقمي، والتجليد"، بما في ذلك كشف التزوير بالأجهزة والتقنيات الحديثة.
كما يُتيح التقدّم لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ شبه الجزيرة العربية التي تُشجّع وتدعم الباحثين والباحثات في الموضوعات المتخصصة في التاريخ بجوانبه المختلفة.
وتُتيح عبر موقعها الإلكتروني صحيفتَا صوت الحجاز وأم القرى، والمتجر، والمجلة، وقاعدة معلومات المهتمين بالوثائق التاريخية المحلية، ومعجم البلدان والقبائل، والمصادر الكلاسيكية، والمملكة في مائة عام، والخدمات الخارجية لمركز الترميم، وقاموس الأدب والأدباء، ومكتبة الدارة، ومستكشف الأسماء الجغرافية.
وتُوفّر "منصة الدارة" خدمات أخرى يستفيد منها باحث المؤهلات الأكاديمية والمهتمين، ومن أبرزها: فحص البحوث العلمية، وخدمة تصوير المواد العلمية، والإفادة عن صحة الوثائق التاريخية أو المخطوطات.
كما تستقبل طلبات الاستفسار عن المعلومات التاريخية أو المعلومات العامة (قائمة مصادر أو مراجع) للباحثين بغرض الاستفادة منهم في موضوعات دراساتهم واهتماماتهم.
بالإضافة لطلب صور تاريخية ومقاطع مرئية لأغراض علمية أو تجارية، وطلب تصوير كتب أو المقالات الموجودة في المكتبة، كما تُقدّم خدمة نشر البحوث في مجلة "الدارة" أو نشر الكتب في قسم النشر لديها.
وتُتيح المنصة الإلكترونية للدارة خدمة الاشتراك في العرضة السعودية من خلال توثيق الفرقة وتأهيلها مستقبلًا للمشاركة في المناسبات العامة والخاصة عبر تسجيلها في المركز الوطني للعرضة السعودية.
كما تتيح خدمة تسجيل الروايات الشفوية أو الاستفسار عنها في مركز التاريخ الشفوي. بالإضافة لعرض وإيداع المواد التاريخية (وثائق، صور، أفلام، مخطوطات، كتب، مجلات، روايات، مقتنيات)، ورقمنة الأرشيفات الشخصية والعامة.
ودعت "الدارة" إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاستفادة من الخدمات المتاحة دون الحاجة إلى زيارتها والتقدّم بطلبها يدويًا، كما أتاحت قنوات التواصل المعلنة عبر المنصات الرقمية للرد على الاستفسارات التي تهم الباحثين والمهتمين، والتفاعل مع الطلبات التي يحتاجون إليها في مسيرتهم العلمية والأكاديمية.