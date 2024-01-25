طبق رسمي يحكي الهوية الثقافية للمدينة المنورة.. "الأرز المديني" وجبة كبار الضيوف

وفي عرض حي لطريقة إعداد الأرز المديني، قدم الشيف علاء الأحمدي الطريقة المتبعة في إعداد وطهي الأرز المديني، مبيناً أن مقاديره تتكون من الأرز الأبيض بعد طبخه بمرق اللحم، وتزويده بالمطيبات كالمستكة والهيل والبهارات والكزبرة والكمون والقرفة والفلفل الأسود والملح، بالإضافة إلى اللحم الذي يتم طهيه ثم تحميره باستخدام صلصة الطماطم والبهارات التي يتم إعدادها بإخراج بعض مرق اللحم بقدر ثم إضافة الصلصة والبهارات والزعفران وماء الكادي، ثم يتم صبها على اللحم قبل إدخاله الفرن للتحمير، ويتم تزيين الطبق عند تقديمه بالمكسرات حسب الرغبة.