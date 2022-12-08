بمشاركة أكثر من 900 دار نشر.. هيئة الأدب تدشن معرض جدة للكتاب

وجهّز المعرض منطقة خاصة للطفل تتضمن مسرحاً، وركنًا حكواتيًا لرواية القصص، ومنطقة للألعاب، وعروضًا وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى عروض الموسيقى التصويرية الشهيرة، وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال، التي يؤديها أبرز الفنانين ، إضافة إلى منصات توقيع الكتب التي ستستضيف العديد من الكتّاب لتوقيع مؤلفاتهم الجديدة، وركن للمؤلف السعودي الذي يشمل أكثر من 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وأجنحة للكتب الصوتية، المكتبة الرقمية، الكتب الصامتة، وجلسات ومناطق للقراءة، ومقاهٍ تجمع عشاق الكتب.