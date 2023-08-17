"الثقافة" تقبل 20 عنواناً بحثياً من 8 دول عربية في منحة "أبحاث الشعر العربي"

اختتمت وزارة الثقافة أعمال فرز المشاركات في منحة "أبحاث الشعر العربي" التي أطلقتها تزامناً مع اليوم العالمي للشعر، الذي يصادف الـ 21 من شهر مارس في كل عام، مستهدفةً من خلالها المهتمين والمختصين بالبحث في مجالات الشعر العربي المختلفة من داخل المملكة وخارجها، وقد أعلنت وزارة الثقافة عن قبول 20 عنواناً بحثياً من 8 دول عربية.