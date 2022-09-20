لوح وحبر "سنو".. نجل أول معلم بـ"كتاتيب قصر المؤسّس" بالشمالية يروي

وقال: إن والده الشيخ ابن دليم كان يجمع طلابه في مسجد قصر الإمارة يعلمهم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة، فكان كل متعلم يحضر معه لوحاً خشبياً صغيراً وسطحه مصبوغ وأملس، لتسهل الكتابة عليه بالحبر الذي كان يصنع من سنو الحديد، ليقوم الصبي بتهجئتها باستمرار، ويحمل اللوح معه إلى المنزل ليسترجع المعلومات المكتوبة عليها بين حين وآخر.