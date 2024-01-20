"أدبي جدة" يُدشّن غدًا منتدى "عبقر" الشعري لعام 2024

يُدشن رئيسُ مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله عويقل السلمي، مساء غد الأحد، بمقرّ النادي، برنامجَ منتدى "عبقر" الشعري، للموسم الجديد للعام 2024م.
يأتي ذلك خلال اللقاء الافتتاحي الموسع والاجتماع الدوري مع "شعراء عبقر".
وقال رئيس منتدى "عبقر" الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف: إن المنتدى منذ تأسيسه وفي عامه الثاني عشر، يحرص على تقديم مشهد شعري ثقافي لمدينة جدة.
ونوّه إلى استضافة المنتدى لأكثر من "407" شعراء من مناطق المملكة كافة والعالم العربي، إضافة لقناته على "يوتيوب"، وكذلك القراءات النقدية لعدد من النقاد والأدباء.
وأشار "الشريف" إلى أنّ المنتدى تنطلق منه كل المدارس الشعرية، بكل مراحلها، والأصوات الشعرية الشابة، فضلًا عن الأسماء ذات التجرِبَةِ العميقة والمميزة في مشهدنا الشعري والثقافي، الذي كان له الأثر الواضح على مخرجات منتدى "عبقر" الشعري وعلى مدار السنوات الماضية.
وأكّد أن النادي سيستمرّ في استقطاب كل المبدعين دون تمييز أو انحياز إلا للفن والإبداع.
وأكّد "الشريف" أن المنتدى تنطلق منه كل الأصوات الشعرية الشابة دون إغفال الأسماء ذات التجربة العميقة والمميزة في مشهدنا الثقافي.