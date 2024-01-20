"أدبي جدة" يُدشّن غدًا منتدى "عبقر" الشعري لعام 2024

وأشار "الشريف" إلى أنّ المنتدى تنطلق منه كل المدارس الشعرية، بكل مراحلها، والأصوات الشعرية الشابة، فضلًا عن الأسماء ذات التجرِبَةِ العميقة والمميزة في مشهدنا الشعري والثقافي، الذي كان له الأثر الواضح على مخرجات منتدى "عبقر" الشعري وعلى مدار السنوات الماضية.