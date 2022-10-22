المنشد "الرسلاني" يشعل مسرح مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وقدّم الشاعران نجم الأسلمي، وعبدالمجيد الذيابي عدداً من القصائد النبطية، تنوعت بين الوطنية، والاجتماعية، والوجدانية، ومن بينها قصائد مطلوبة من الجمهور، وتميز كل منهما بقصائده وإلقائه.