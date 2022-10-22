المنشد "الرسلاني" يشعل مسرح مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أشعل المنشد ماجد الرسلاني، مسرح مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في تربة حائل الحماس في ثالث أيام الأمسيات الشعرية بعدما صعد المسرح وحظي بتصفيق حار، وأمتع الجمهور من خلال إنشاده 7 شيلات منوعة قُوبلت بتفاعل كبير من الجمهور.
بعد ذلك بدأت الأمسية الشعرية، وكان فرسانها الشاعران نجم الأسلمي، وعبدالمجيد الذيابي، وقدمها الإعلامي محمد العثمان.
وقدّم الشاعران نجم الأسلمي، وعبدالمجيد الذيابي عدداً من القصائد النبطية، تنوعت بين الوطنية، والاجتماعية، والوجدانية، ومن بينها قصائد مطلوبة من الجمهور، وتميز كل منهما بقصائده وإلقائه.
وعبّر الشاعر عبدالمجيد الذيابي عن بالغ سروره بهذه الأمسية الشعرية، مؤكداً أن أي شاعر يفتخر بقصائده، ولا يفاضل بينها.
وقال الشاعر الجماهيري نجم الأسلمي، إن مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي أعادت للأمسيات الشعرية بريقها ووهجها، ولفت إلى أن المفردة الجيدة هي من تفرض نفسها، وعبر عن سعادته بالفرصة الجميلة التي جمعته مع الشاعر الكبير عبدالمجيد الذيابي، وقدم شكره لجميع القائمين على المهرجان.
وتواصل الأمسيات الشعرية تألقها في يومها الرابع، حيث سيكون الجمهور على موعد اليوم السبت مع فرسان الأمسية الرابعة، تبدأ مع المنشد معاذ الجماز، ثم الشاعرين سعد مطلق العنزي، وصالح السهلي.