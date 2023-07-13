"التراث" تختتم دورة تأهيل وترميم مواقع التراث العمراني

وتأتي الدورة ضمن جهود هيئة التراث في تنمية التراث الوطني والمحافظة عليه وإبراز جهود المملكة في العناية بالتراث الحضاري والإنساني، والتعريف بمقوماتها الحضارية والتاريخية، وما تحتضنه من كنوز ومواقع أثرية وتراثية، فضلًا عن بناء وتعزيز جسور التواصل مع الجهات والمنظمات ذات الصلة بالتراث، وتسليط الضوء على مشاريع المملكة في حفظ وصون التراث الثقافي.