شاهد.. بدء عروض "زرقاء اليمامة" الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية

يأتي العمل الاستثنائي الجديد ليحتفي بعنصر بارز من عناصر التراث القصصي العربي الذي يعود إلى عصر ما قبل الإسلام، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى تقديم أعمال نوعية تصعد بمجال المسرح وطنيًا ودوليًا. كما يخدم العمل أيضًا كمنصة لتمكين عددٍ من المواهب السعودية الصاعدة وإتاحة المجال لها للعمل معًا مع أسماء عالمية رائدة.