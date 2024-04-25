شاهد.. بدء عروض "زرقاء اليمامة" الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية

انطلقت أمس الخميس من مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أولى ألحان "زرقاء اليمامة" الأوبرا السعودية الأولى والأكبر عربيًا، مصطحبةً حضورها في رحلة تراجيدية غنائية عبر محطات إحدى أشهر القصص المتوارثة في جزيرة العرب.
وتفصيلاً، تقدم الأوبرا التي تنتجها هيئة المسرح والفنون الأدائية في عشرة عروض على مدى ثمانية أيام، في الفترة من 25 إبريل إلى 4 مايو.
حيث سيستمتع الجمهور بعرض أوبرالي عن قصة زرقاء اليمامة ومحاولاتها في إنذار قبيلتها جديس من خطر غزو وشيك، متسلحةً ببصرها الحاد والذي عُرف بأنه يرى الراكب من على مسيرة 3 أيام وبمكانتها المرموقة في قبيلتها.
يأتي العمل الاستثنائي الجديد ليحتفي بعنصر بارز من عناصر التراث القصصي العربي الذي يعود إلى عصر ما قبل الإسلام، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى تقديم أعمال نوعية تصعد بمجال المسرح وطنيًا ودوليًا. كما يخدم العمل أيضًا كمنصة لتمكين عددٍ من المواهب السعودية الصاعدة وإتاحة المجال لها للعمل معًا مع أسماء عالمية رائدة.
ومن الشخصيات السعودية المُشاركة في العمل الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، الذي تولى تأليف نص العمل، ومنهم أيضًا خيران الزهراني وسوسن البهيتي وريماز عقبي، الذين سيتشاركون خشبة المسرح مع مجموعة من الأسماء العالمية البارزة؛ منهم السيدة سارة كونولي وأليكساندر ستيفانوفسكي وأميليا وورزون وسيرينا فارنوكيا وباريد كاتالدو وجورج فون بيرغن. يُذكر أن المخرج الفني للعمل هو إيفان فوكشيفيتش والمخرج المسرحي للأوبرا هو دانييل فينزي باسكا، بينما يتولى بابلو جونزاليز قيادة أوركسترا دريسدن سينفونيكر التي يعزز ألحانها أداء الكورال للجوقة الفيلهارمونية التشيكية.