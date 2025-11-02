مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن اختيار 40 مشروعًا ضمن قائمة "سوق المشاريع" لعام 2025

وتشمل القائمة 24 مشروعًا قيد التطوير والإنتاج، من بينها 12 مشروعًا من برنامج تطوير الأفلام الطويلة في "معامل البحر الأحمر"، بالشراكة مع "معمل تورينو السينمائي" وبدعم من "فيلم العُلا"، إلى جانب 12 مشروعًا آخر ستحظى بتدريب متخصص في عرض المشاريع.