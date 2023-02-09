"إثراء" يفتتح معرض "من الأرض".. بمشاركة 32 فنانًا سعوديًّا

افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أمس، معرض "من الأرض"، الذي ينظمه بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بمشاركة 32 فنانًا سعوديًّا، بمقر المركز بالظهران.
ويهدف المعرض الذي يتضمن 32 عملًا فنيًّا متنوعًا إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال الأعمال الفنية التي تجسد حب الوطن وارتباط الفنان السعودي بالتراث الطبيعي لوطنه، وإبراز وتحفيز المواهب الوطنية في مجال الفن التشكيلي.
وأوضح مركز "إثراء" أن المعرض يأتي لتعزيز ثقافة الفن السعودي وبناء جسور التواصل مع الفنانين الناشئين والمحترفين وتأسيس قاعدة علاقات فيما بينهم.
وأشار إلى أن المعرض يشكل انعكاسًا للفن والثقافة التي تعيد قراءة التاريخ وتلتقط أسباب التعبير عن الانتماء في تفاصيل جمالية خالدة تُمكّن الفنان من استقاء فكرته وتحويلها لرؤية إبداعية خالدة.
يُذكر أن المعرض سيستمر لمدة 6 أشهر، وتدور الأعمال المشاركة حول سبعة مسارات هي: الوسائط المتعددة، اللوحات التشكيلية، الأعمال التركيبية، المنحوتات، الأعمال المتسلسلة، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، إضافة إلى العديد من البرامج وورش العمل والحوارات والمحاضرات الفنية.