"إثراء" يفتتح معرض "من الأرض".. بمشاركة 32 فنانًا سعوديًّا

يُذكر أن المعرض سيستمر لمدة 6 أشهر، وتدور الأعمال المشاركة حول سبعة مسارات هي: الوسائط المتعددة، اللوحات التشكيلية، الأعمال التركيبية، المنحوتات، الأعمال المتسلسلة، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، إضافة إلى العديد من البرامج وورش العمل والحوارات والمحاضرات الفنية.