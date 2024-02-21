بغرض تبادل الخبرة.. جائزة المملكة الفوتوغرافية 2024 تنظم جلسات حوارية للمصورين

نظم معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2024، في نسخته الثانية المقام بجدة، مجموعة من الجلسات الحوارية التي جمعت نخبة من المصورين من جميع أنحاء العالم، من محترفين ومتدربين وهواة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعرفة.
وتضمنت الجلسات موضوعات متنوعة، جرى خلالها استعراض جوانب مختلفة للثقافة السعودية وأفضل الممارسات لعرض أعمال الفنانين من خلال المعارض والمنشورات والكتب المصورة، وكيفية استخدام التصوير لسرد حكايات جديدة، والتطرق لأهم احتياجات المصورين لتطوير وتحسين أعمالهم.
وتهدف الجلسات الحوارية إلى دعم وتشجيع المواهب المحلية في مجال التصوير الفوتوغرافي وتبادل الخبرات والأفكار بين المصورين من مختلف أنحاء العالم، وإثراء المشهد الفوتوغرافي في المملكة.
وتُعدّ الجلسات ضمن فعاليات معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2024، المقام في حي جميل بمدينة جدة، حيث تُتيح الجائزة للمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي فرصة الاستفادة من تجارب نجوم التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم وتشكل فرصة مميزة للتعرف على تجاربهم، واكتساب مهارات جديدة، وتطوير قدراتهم الإبداعية.