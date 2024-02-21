بغرض تبادل الخبرة.. جائزة المملكة الفوتوغرافية 2024 تنظم جلسات حوارية للمصورين

وتُعدّ الجلسات ضمن فعاليات معرض جائزة المملكة الفوتوغرافية 2024، المقام في حي جميل بمدينة جدة، حيث تُتيح الجائزة للمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي فرصة الاستفادة من تجارب نجوم التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم وتشكل فرصة مميزة للتعرف على تجاربهم، واكتساب مهارات جديدة، وتطوير قدراتهم الإبداعية.