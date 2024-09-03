مكتبة الملك عبدالعزيز تختتم أولمبياد القراءة بمشاركة 1147 طفلًا وطفلة

ويهدف البرنامج، الذي يشكّل أحد البرامج التثقيفية الصيفية من بين منظومة من البرامج الموجهة للأطفال والناشئة، إلى تشجيع الأطفال على حب القراءة وتطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية في بيئة ترفيهية وتعليمية مشجعة، والعمل على استثمار وقت الإجازات الصيفية المدرسية، في إبراز مهارات الاطلاع لدى هذه الفئات العمرية، وتحفيزها على معايشة الكتاب وقراءة ما يحويه من مادة علمية مميزة تفيده في مرحلته الدراسية، وتقدم له إضافة معرفية جديدة.