"إثنينية الحوار" تستعرض آليات بناء الإنسان واستثمار القدرات والمواهب بمناهج التعليم الجديدة

وأوضح الألمعي، أن مسيرة التنمية التعليمية في المملكة كانت تقوم على كفاءة الكمية في التعليم، حيث تمّ توفير التعليم في جميع أنحاء المملكة وفي جميع مراحل التعليم، واليوم تنتقل من مرحلة الكمية إلى مرحلة توفير تخصصات تدعم احتياجات سوق العمل، وبذلك تتحقق مخرجات تعليمية تستهدف النجاح في العمل وخدمة الوطن.