"الأزياء" تنظم لقاءً افتراضيًّا يناقش ما يضيفه القطاع إلى اليوم الوطني

تنظم هيئة الأزياء غدًا، لقاءً افتراضيًا يناقش ما يضيفه قطاع الأزياء إلى اليوم الوطني، بالتزامن مع الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة، ليناقش ستة محاور تتفرع عبر الهوية الوطنية، والابتكار والتصميم.
ويناقش اللقاء المفتوح، التطور التاريخي للأزياء السعودية، ودور الأزياء في التعبير عن الهوية الوطنية، والابتكار والحداثة في تصاميم اليوم الوطني، والأزياء والشباب في اليوم الوطني، كما يفتح اللقاء باب الحوار مع المستمعين للمشاركة ضمن نقاش أزياء اليوم الوطني السعودي.
ويستضيف اللقاء المفتوح لشهر سبتمبر 2024، الخبيرة في مجال التراث وأستاذ تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية الدكتورة ليلى البسام، حيث تتميز ضيفة اللقاء بخبرتها العريقة في مجال الأزياء التراثية والتاريخ، وتم تكريمها مؤخرًا بجائزة الأزياء ضمن الدورة الرابعة للجوائز الثقافية الوطنية تحت رعاية وزارة الثقافة.
ويمكن للمهتمين باللقاء، متابعته ابتداء من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا عبر رابط منصة "ويبيكس" الذي سيتم مشاركته من خلال صفحة هيئة الأزياء على تطبيق (X).
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناة اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الهادفة إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.