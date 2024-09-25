"الأزياء" تنظم لقاءً افتراضيًّا يناقش ما يضيفه القطاع إلى اليوم الوطني

ويناقش اللقاء المفتوح، التطور التاريخي للأزياء السعودية، ودور الأزياء في التعبير عن الهوية الوطنية، والابتكار والحداثة في تصاميم اليوم الوطني، والأزياء والشباب في اليوم الوطني، كما يفتح اللقاء باب الحوار مع المستمعين للمشاركة ضمن نقاش أزياء اليوم الوطني السعودي.