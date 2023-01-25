"الثقافة" تحتفي بختام مبادرة عام القهوة السعودية 2022

يُذكر أن مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام المنصرم بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، لتركز من خلالها على صناعة أفكار مبتكرة تضمن تعزيز حضور القهوة السعودية، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية، وذلك لتسليط الضوء على القهوة السعودية بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ، مما جعلها رمزًا أصيلًا للكرم والضيافة في المملكة.