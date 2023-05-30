بمشاركة عدد من المختصّين.. "الأفلام" تنظّم ورشة "الكتابة السينمائية في السعودية"

تنظّم هيئةُ الأفلام السعودية، اليوم، ورشةَ عمل "الكتابة السينمائية في السعودية"، بمشاركة عدد من المختصّين في صناعة السينما؛ تناقش الجلسة الأولى "نظرة عامة" للتعريف بأهمية الكتابة السينمائية في صناعة الأفلام، إضافة إلى حلقة نقاشية حول كتابة السيناريو، مع شرح توضيحي لأطوار كتابة السيناريو بالتفاصيل، والفرق بين الكتابة الروائية وكتابة السيناريو.
وتستهلّ الجلسةُ الثانية "الواقع والتحديات وسُبل المعالجة" أعمالَها، بمناقشة واقع الكتابة السينمائية في المملكة، يليها عرض للتحديات التي تواجه الكُتّاب السعوديين، فيما تشهد أعمالُ الجلسة الثانية الحديثَ عن الدور الداعم للمهرجانات المحلية وورش تطوير السيناريو، وتأثيره على تطوير وتنمية المجال.
وتتطرّق الجلسة إلى شرح أبعاد تأثير السيناريو المستهدف لتصنيف عمري معين على شباك التذاكر؛ من خلال عرض نموذج تحليلي لترتيب عدة أعمال سينمائية، تم تصنيف السيناريو الخاص بها، وتأثر قيمة الإيرادات بهذا التصنيف، وتختتم الورشةُ فعالياتِها بتنظيم تمرين ارتجال جماعي للمشاركين.
وتسهم الورشة في بناء وتعزيز العلاقة مع المجتمع السينمائي، والوقوف على هموم المختصّين والعاملين في الصناعة، إضافة إلى تحديد أبرز التحدّيات التي يواجهونها، والتعريف بالفرص الجديدة في القطاع، إلى جانب تزويد المهتمّين والمختصين بها.