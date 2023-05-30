بمشاركة عدد من المختصّين.. "الأفلام" تنظّم ورشة "الكتابة السينمائية في السعودية"

تنظّم هيئةُ الأفلام السعودية، اليوم، ورشةَ عمل "الكتابة السينمائية في السعودية"، بمشاركة عدد من المختصّين في صناعة السينما؛ تناقش الجلسة الأولى "نظرة عامة" للتعريف بأهمية الكتابة السينمائية في صناعة الأفلام، إضافة إلى حلقة نقاشية حول كتابة السيناريو، مع شرح توضيحي لأطوار كتابة السيناريو بالتفاصيل، والفرق بين الكتابة الروائية وكتابة السيناريو.