استشهاد 44 مبدعاً وتدمير للآثار والتاريخ.. 90 يوماً من الحداد والشلل الثقافي بفلسطين

واستحوذ العدوان على المناسبات الثقافية القليلة جدًا التي أُقيمت داخل الوطن، وتوقفت المؤتمرات والنشاطات والندوات الثقافية التي تُقام في بداية كل عامٍ أو نهايته، فيما نشطت المناسبات التي استحضرت فلسطين، أدبًا وتاريخًا وثقافةً ونضالاً في عددٍ من الدول العربية والغربية، كمعرضَي العراق ومسقط الدوليين للكتاب، اللذين خصّصا ندوات فكرية وثقافية حول القضية الفلسطينية؛ وذلك وفقاً للتقرير الثقافي لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا".