مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض الملامح التاريخية للدولة السعودية

ثم فُتِح المجال للمداخلات والنقاش من الحضور، تلاه تنظيم أمسية شعرية شارك فيها الشاعران عبدالهادي أبو دية، ومطلق بن شوية، وأدارها نايف القويفل، واستُعْرِضت خلالها بعض القصائد التي تجسِّد هذه المناسبة الوطنية، وتعطيها قيمة رفيعة بتاريخها الوطني العظيم، وتستلهم عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين أسهموا في مراحل بنائها.