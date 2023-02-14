"هيئة الأدب" تحتفي باليوم العالمي للقصة القصيرة

وتأتي المبادرة على مسارين هما: "ق.ق"، وتعني القصص القصيرة؛ وهي عبارة عن منصة إلكترونية تحتضن مجموعة كبيرة من القصص القصيرة التي يمكن طباعتها حراريًا وفوريًا عبر جهاز إلكتروني على ورق صديق للبيئة، حيث تمنح القارئ خيارات طباعة قصة قصيرة لمدة تتراوح ما بين دقيقة و5 دقائق بما لا يتجاوز 1000 كلمة، أو طباعة قصة قصيرة جدًا؛ بهدف توفير المحتوى الأدبي في الأماكن العامة.