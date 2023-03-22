تمرُّ بـ 3 مراحل.. الثقافة تُطلق مبادرة "البرامج البحثية للأحساء"

وتمرُّ المبادرة بثلاث مراحل، بدأت الأولى منها في اقتراح عدد من المشاريع البحثية التي تسعى إلى تسليط الضوء على عدد من الممكنات الثقافية، ومن ثم المرحلة الثانية التي تم من خلالها ترشيح عدد من المقترحات البحثية من المرحلة الأولى.