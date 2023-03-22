تمرُّ بـ 3 مراحل.. الثقافة تُطلق مبادرة "البرامج البحثية للأحساء"

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "البرامج البحثية لمحافظة الأحساء"، لإعداد قائمة بالبرامج البحثية وأهم الخبراء المحليين الذين يُمكن العمل معهم على تحديد الممكنات الثقافية التي ستسهم في تطوير المحافظة عبر سد الفجوات الثقافية، والمواءمة مع الجهات المعنية داخل المنظومة الثقافية وخارجها، والخروج بتوصيات تُساعد على تطوير وتعزيز القطاع الثقافي بالأحساء.
وتمرُّ المبادرة بثلاث مراحل، بدأت الأولى منها في اقتراح عدد من المشاريع البحثية التي تسعى إلى تسليط الضوء على عدد من الممكنات الثقافية، ومن ثم المرحلة الثانية التي تم من خلالها ترشيح عدد من المقترحات البحثية من المرحلة الأولى.
وفي المرحلة الثانية نُظمت ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات في المحافظة والهيئات الثقافية وأفراد من المجتمع المحلي لمناقشة وتحديد أولويات البرامج البحثية لمحافظة الأحساء، والتي خرجت بمجموعة من الموضوعات المقترحة للبرامج البحثية.
وخلصت ورشة العمل إلى الأولويات البحثية للمنطقة مثل دراسة الأنظمة والسياسات التي تسهم في تحفيز الاستثمار الثقافي وحفظ وتوثيق عناصر الثقافة في المنطقة ودعم المنتجات الثقافية المحلية وتحفيزها.
وفي المرحلة الثالثة من المبادرة ستعمل وزارة الثقافة على تحويل قائمة الموضوعات المختارة من ورشة العمل إلى برامج بحثية، بالاستفادة من قائمة أهم الخبراء المحليين الذين رشحتهم الورشة للعمل على هذه الموضوعات البحثية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتطوير محافظة الأحساء ثقافياً.