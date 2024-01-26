نافذة للإلهام.. "مساحة العلا للتصميم" تعرض باقة فريدة من مشاريع الإبداع والتميز فبراير المقبل

يشهد شهر فبراير القادم افتتاح مساحة العلا للتصميم؛ لتكون نقطة محورية لعرض مبادرات التصميم، التي تقع في حي الجديدة للفنون، وتوفر مساحة للعرض، وورش عمل، وأرشيفًا، وتم تصميمها لتحتضن التعاون بين المصممين المحترفين والطلاب ومحبي التصميم في السعودية ودول العالم، وتسهم في تعزيز إرث العلا بشكل دائم.
كما تجمع مساحة العلا للتصميم بين معرض وأرشيف وورش عمل، وتستحضر ممارسات التصميم من جميع أنحاء العالم من خلال منظور المشاهد الطبيعية والثقافية في العلا. ويتكون المبنى من الزجاج، والخرسانة المصقولة، وصُمم بداخله استديو مستوحى من المباني القديمة المكونة من الطوب المنقوش بأشكال هندسية على الواجهة؛ لتتخذ شكل أنماط منوعة، تسمح بدخول الضوء والتهوية الطبيعة للمبنى كله.
ويتضمن البرنامج الافتتاحي الذي يُعقد بين 15 و17 فبراير 2024 عروضًا رئيسية، وماستر كلاس، وورش عمل، وحلقات نقاش، وجولات للتصميم، تم إعدادها لتكون بمنزلة سلسلة من النقاشات والحوارات الحيوية.. كما يحتوي أيضًا على معرض مورد، الذي يحتفي بالتصميم الحديث المستوحى من العلا من الناحية الهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري.
وسيكون الحدث الأول ضمن برنامج المعارض المستمر، وسيتم افتتاحه من 15 فبراير حتى 1 يونيو 2024. ويستكشف المعرض أيضًا الهوية البصرية لمساحة العلا للتصميم، التي قام بتصميمها استديو كلارا سانشو، ووكالة التصميم 29Letters من مدريد. ويستند الشعار إلى عناصر عدة مستوحاة من العلا، من النقوش القديمة في جبل عكمة، إلى الطوب المنقوش لتمرير الهواء، وغيرها من العناصر المعمارية الفريدة في تضاريس العلا اليوم.
ويشارك أيضًا في المعرض المتأهلون للتصفيات النهائية من جائزة العلا للتصميم بنسختها الثانية، وهم: إيمان ملاح طيب، سارة كانو، واستديو شدة، وممثلون عن إقامة العلا للتصميم بنسختها الأولى.
وستشهد العلا كذلك في الشهر نفسه انطلاق الإقامة الفنية التي تمتد على مدار 5 أشهر، ضمن فعاليات مهرجان فنون العلا؛ إذ تجمع مصممين وخبراء للعمل عبر تخصصات مختلفة، مثل تطوير البنية التحتية، والتصميم الهندسي المعماري، والمفروشات الحضرية، والاستدامة، ومواد البناء المحلية.
يُذكر أن مهرجان فنون العلا يقام سنويًّا، ويحتفي بالأعمال الإبداعية على مختلف أشكالها وأنواعها، مع معارض الفن المعاصر، والجولات بين أجمل التراكيب الفنية في الهواء الطلق، وغيرها الكثير من الفعاليات الفنية والنشاطات الثقافية في جميع أنحاء العلا. وهو رحلة عنوانها الإلهام في وجهة عريقة، احتضنت إرث الحضارات الإنسانية، وروائع الفنون عبر التاريخ.
ويضيف افتتاح مساحة العلا للتصميم سببًا آخر لزوار المهرجان ومحبي التصميم لزيارة العلا.