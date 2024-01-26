نافذة للإلهام.. "مساحة العلا للتصميم" تعرض باقة فريدة من مشاريع الإبداع والتميز فبراير المقبل

وسيكون الحدث الأول ضمن برنامج المعارض المستمر، وسيتم افتتاحه من 15 فبراير حتى 1 يونيو 2024. ويستكشف المعرض أيضًا الهوية البصرية لمساحة العلا للتصميم، التي قام بتصميمها استديو كلارا سانشو، ووكالة التصميم 29Letters من مدريد. ويستند الشعار إلى عناصر عدة مستوحاة من العلا، من النقوش القديمة في جبل عكمة، إلى الطوب المنقوش لتمرير الهواء، وغيرها من العناصر المعمارية الفريدة في تضاريس العلا اليوم.