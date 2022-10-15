مركز "إثراء" يطلق مهرجان تنوين الخامس.. تحت شعار "تعاون لتوجد"

ويهدف المهرجان إلى استكشاف الإبداع والابتكار تحت شعار "تعاون لتوجد"، بمشاركة مجموعة عالمية مكونة من 26 متحدثًا، و7 ورش عمل، و5 دروس رئيسية، و18 محادثة وجلسة، و4 محطات خبرة عملية، و3 تركيبات، و5 تجارب غامرة، وعرض للخريجين، وجلسات استشارية فردية للمهنيين الطموحين، و5 من مشاريع تحدي تنوين لهذا العام.