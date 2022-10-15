مركز "إثراء" يطلق مهرجان تنوين الخامس.. تحت شعار "تعاون لتوجد"

يطلق مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية "إثراء" خلال المدة من 27 أكتوبر الحالي إلى 22 نوفمبر القادم، الإصدار الخامس من مهرجان تنوين، الذي ينظمه المركز سنويًّا وخصصه للإبداع.
ويهدف المهرجان إلى استكشاف الإبداع والابتكار تحت شعار "تعاون لتوجد"، بمشاركة مجموعة عالمية مكونة من 26 متحدثًا، و7 ورش عمل، و5 دروس رئيسية، و18 محادثة وجلسة، و4 محطات خبرة عملية، و3 تركيبات، و5 تجارب غامرة، وعرض للخريجين، وجلسات استشارية فردية للمهنيين الطموحين، و5 من مشاريع تحدي تنوين لهذا العام.
ويسلط مهرجان "تنوين 2022" الضوء على مدى الحاجة إلى عملية تعاونية إبداعية للثقافات مع الطبيعة، من خلال التكنولوجيا والمجتمع، ويستكشف مسار "عمل الإبداع" طرقًا جديدة للتعاون الإبداعي من خلال عمليات الانتقال المبتكرة للعلامة التجارية.
ويغوص مسار "التصميم والاتصالات" عميقًا في الثقافات والجماهير، والمسار الثالث للمهندسين المعماريين والمصممين الذين يبنون الجيل القادم من المساحات والمنتجات.
ومن المقرر عرض أفضل المشاريع في مسابقات تنوين، المصممة لإنتاج حلول عملية لقضايا العالم الحقيقي مع تعزيز التفكير التصميمي والابتكار، إلى جانب "معرض غراد" لتنوين الذي يضم بعضًا من أفضل المواهب التصميمية الشابة في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهتها، قالت رئيسة البرامج في إثراء نورا الزامل: تم تصميم تنوين للاحتفال واستكشاف وإلهام العملية الإبداعية من خلال التواصل، وإبراز أهمية التعاون للقدرة على التبصر والتفكير والسعي لتحقيق مساع إبداعية جديدة.
وأضافت أن مهرجان تنوين استقبل منذ إنشائه ما يقرب من 200.000 زائر.