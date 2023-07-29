في نسخته الخامسة بجدة.. حضور إسلامي عربي في فعاليات معرض "إنسانية فنان"

اختتمت أعمال معرض "إنسانية فنان" في نسخته الخامسة، الذي دشنه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، بحضور السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على هامش الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي اختُتم مؤخرًا بجدة بحضور 52 دولة تحت شعار "ترابط دائم لأثر يبقى".
ويُعتبر المعرض إحدى الفعاليات التي انطلقت فكرتها من المملكة العربية السعودية كمشروع إنساني، ثم انتقل إلى أقطار العالم كافة، بمشاركة العديد من الفنانين والفنانات الذين طوعوا أناملهم إيمانًا منهم بأهمية دور الفن التشكيلي في إيصال الرسالة الإنسانية، وإبراز المعاناة التي يعيشها النازحون والمهجرون وضحايا المآسي الإنسانية.
ويسعى المعرض -بحسب ما ذكره لـ "سبق" المشرف العام له "سليمان السحيباني"- إلى أن يكون نواة إنشاء رابطة عربية للفن التشكيلي الإنساني؛ للانطلاق بهذا الفن النوعي من "المحلية" إلى "العالمية" خدمة للعمل الإنساني، ومواجهة المآسي الإنسانية. موضحًا أنه ينقل تعبير الإنسان الفنان عن معاناة أخيه الإنسان أيًّا كان من (تهجير، نزوح، لجوء، تشريد، جوع وفقر) بعيدًا عن الانتماءات العرقية والدينية والطائفية.
وأضاف "السحيباني" بأن المعرض ضم أكثر من 70 لوحة فنية، ويُعتبر الأول من نوعه الذي يشترك فيه نخبة متميزة من الفنانين التشكيليين من الدول العربية والإسلامية كافة، الذين أسهموا في تطوير حركة الفن التشكيلي في بلادهم، وجسدوا بأناملهم رمزية الإنسان. معبرًا عن سعادته وزملائه بمعرض "إنسانية فنان" ليصبح مشروعًا يستديم ويتطور، وسيتم نقله مستقبلاً -بإذن الله- إلى عدد من العواصم العربية والعالمية أثناء إقامة بعض الفعاليات المهمة على المستويَيْن العربي والإسلامي.