في نسخته الخامسة بجدة.. حضور إسلامي عربي في فعاليات معرض "إنسانية فنان"

ويسعى المعرض -بحسب ما ذكره لـ "سبق" المشرف العام له "سليمان السحيباني"- إلى أن يكون نواة إنشاء رابطة عربية للفن التشكيلي الإنساني؛ للانطلاق بهذا الفن النوعي من "المحلية" إلى "العالمية" خدمة للعمل الإنساني، ومواجهة المآسي الإنسانية. موضحًا أنه ينقل تعبير الإنسان الفنان عن معاناة أخيه الإنسان أيًّا كان من (تهجير، نزوح، لجوء، تشريد، جوع وفقر) بعيدًا عن الانتماءات العرقية والدينية والطائفية.