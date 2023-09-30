بإصداراته المتنوعة.. "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" يثري معرض الكتاب بالرياض

وأشار الأمين العام للمجمع أن هذه المشاركة تأتي لإكمال مسارات عمل المجمع المتنوعة سواء بعد إطلاق معجم الرياض للغة العربية المعاصرة أم بعد تنفيذ برامجه التدريبية المتنوعة، مؤكدًا أن "معرض الرياض الدولي للكتاب"، يمثل علامة بارزة في خريطة الثقافة العربية والعالمية، لا سيما أنه تجاوز مستواه الوطني والخليجي والعربي إلى أن أصبح معدودًا ضمن مسارات المعارض العالمية، في ظل الحركة العلمية النشطة للمؤسسات العلمية والثقافية في المملكة، وما تتمتع به وزارة الثقافة والجهات الشريكة من بث روح جديدة متكررة في أي معرض يقام في الرياض، عبر البرامج والفعاليات المختلفة والإصدارات الحديثة، والفعاليات المصاحبة.