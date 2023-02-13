"مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" يعلن موعد دورته الثالثة

وكانت الدورة الثانية للمهرجان لعام 2022، قد احتضنت عديداً من البرامج والفعاليات، حيث عرض 143 فيلماً من 66 دولة، إلى جانب حضور 39410 زوّار من مشاهدي الأفلام و4345 من متخصّصي صناعة السينما.