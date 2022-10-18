كوكبة من الشباب يعرضون تجاربهم في أمسية ثقافية متفردة بـ"أدبي الطائف"

شهدت الأمسية الثقافية السابعة عشرة حضورًا لثلاثة من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية، التي شارك فيها كل من: حنان عبد الهادي، وعزام النمري، وأحمد الشمراني، وقدموا العديد من التجارب التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور في أمسية ثقافية، تُقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لهذا العام في نادي الطائف الأدبي الثقافي بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.