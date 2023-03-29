"الثقافة" تطلق فعالية "فطور وسحور زمان" ضمن "موسم رمضان 1444"

انطلقت فعالية "فطور وسحور زمان"، التي تنظمها وزارة الثقافة في مطل البديعة بالرياض، ضمن موسم رمضان 1444، من خلال إقامة عدد من الأنشطة والأركان التفاعلية التي تعزز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة السعوديين.