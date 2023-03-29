"الثقافة" تطلق فعالية "فطور وسحور زمان" ضمن "موسم رمضان 1444"

انطلقت فعالية "فطور وسحور زمان"، التي تنظمها وزارة الثقافة في مطل البديعة بالرياض، ضمن موسم رمضان 1444، من خلال إقامة عدد من الأنشطة والأركان التفاعلية التي تعزز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة السعوديين.
واحتضنت منطقة المسرح، الراوي إبراهيم الغنام، ليقدم سردًا قصصيًا للحكايات الشعبية المأثورة، وما يحمله المجتمع السعودي من إرث اجتماعي، وممارسات أصيلة خلال الشهر الفضيل.
وعرضت شاشة المسرح بعض البرامج التلفزيونية والمسلسلات القديمة عبر قناة "ذكريات"، ثم فقرة "فوازير" الشهيرة في رمضان بما تحمله من مسابقات وأسئلة حول التاريخ، والفن، والثقافة، والأدب، والتراث.
وشهدت "منطقة السوق" إقامة مجموعة من الأزياء التراثية، وأنواع البخور التقليدي، والحرف اليدوية؛ كصناعة الخوص والسبح والسدو، وما تحمله من استعادة للحضور الثقافي لجيل الأجداد.
واحتشدت "منطقة الأطفال" ببراءة التنافس في عدد من الألعاب مثل "الكيرم" و"الفريرة"، وبعض الأنشطة اليدوية التي تحفّز قدراتهم وإمكاناتهم الإبداعية كالتركيب والزخرفة والتلوين، فيما خصصت مساحة للراوي الذي يحكي لهم القصص التي تستدعي إدراكهم وحماستهم.
وأمدّت "منطقة الطعام" زوارها بأزكى الأطعمة والمشروبات، ذات الاتصال المباشر بالمائدة الرمضانية السعودية، لتتيح للزوار فرصة التذوق والاختيار بين الأطعمة والأطباق الوطنية لمختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن فعالية "فطور وسحور زمان" تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة في موسم رمضان 1444؛ بهدف تأصيل الثقافة السعودية، والاحتفاء بعادات المجتمع؛ بهدف تكريس الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة.