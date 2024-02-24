"ترانيم الجبيل".. أمسية شعرية وتفاعل كبير في "ليالي التأسيس"

وعبّر عدد من الحضور عن سعادتهم بهذه اللفتة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعمت ومكّنت لهذه الفعالية التي تهدف إلى جعل الأدب جزءًا من حياة المواطنين وتعزيز الثقافة في المجتمع.