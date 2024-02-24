"ترانيم الجبيل".. أمسية شعرية وتفاعل كبير في "ليالي التأسيس"

نظّمت الموسوعةُ العالمية للأدب العربي "أدب"، بدعم وتمكين من هيئة الأدب والترجمة، أمس؛ أمسيةً شعرية تحت عنوان "ترانيم الجبيل" على شاطئ الخليج العربي في مدينة الجبيل، وبتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
شارك في الأمسية الشعراءُ: الدكتور زاهد القرشي، والشاعر علي الحازمي، والشاعرة عائشة السيفي من سلطنة عمان، وأدارها الدكتور يحيى العبداللطيف.
واحتشد للأمسية جمهورٌ كبير من محبّي الأدب والثقافة في الجبيل؛ حيث شاركت الأمسية بجماليّاتها احتفالات الشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس.
وتميّزت الأمسية، بالإضافة إلى الحضور الكبير الذي ملأ جنبات المسرح الروماني وتجاوز "500" ضيف، بالتفاعل الجميل مع نصوص الشعراء التي بدأت بالتغنّي بالوطن وأمجاده التاريخية ومستقبله الزاهر.
وعبّر عدد من الحضور عن سعادتهم بهذه اللفتة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعمت ومكّنت لهذه الفعالية التي تهدف إلى جعل الأدب جزءًا من حياة المواطنين وتعزيز الثقافة في المجتمع.