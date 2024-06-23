مبدعو "سوريا ومصر والسودان" يعطرون أجواء الطائف شعرًا ونثرًا

واختتمت المداخلات بكلمة لرئيس النادي الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد الذي رحب بالحضور مشيداً بالشاعرين وبالدكتور أنس، كما قدم شكره لعضو جماعة فرقد الإبداعية الشاعر عادل الحصيني، الذي قام بالتنسيق لاستضافة الشاعرين لهذه المسامرة، ثم قام بمشاركة رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي في تكريم الضيوف ومديرة الأمسية، والتقطت بعد ذلك صورة تذكارية جماعية.