"قيس وليلى" في الرياض حتى 3 سبتمبر

وتأتي المسرحية امتدادًا للفعاليات والعروض الحية التي تشرف على تنظيمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، بهدف نشر الوعي حول الإرث الفني المحلي، وبناء ألوان جديدة تجمع ما بين الموسيقى والفنون الأدائية بمختلف أشكالها، إضافةً إلى تمكين المواهب المحلية الشابة، وابتكار محتوى وفق أعلى مستويات الجودة .