بحضور عدد من النقاد والمخرجين.. هيئة الأفلام تنظم ورشة "عام 2022 سينمائيًا"

وناقشت الورشة في جلستها الأولى بعنوان "واقع الفيلم العربي 2022"، الظروف الاقتصادية للقطاع والمشروعات المؤجلة بناءً على هذه الظروف، كما تطرقت إلى المشاركات العربية والدولية في مهرجان كان ومهرجان فينسيا والجوائز السينمائية الممنوحة للسينمائيين خلال العام، كما تناولت الجلسة تحديات ما بعد جائحة كورونا وانتعاش عروض الأفلام محليًا وعربيًا وعالميًا.