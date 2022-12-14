بحضور عدد من النقاد والمخرجين.. هيئة الأفلام تنظم ورشة "عام 2022 سينمائيًا"

عقدت هيئة الأفلام أمس الأول، ورشة بعنوان "عام 2022 سينمائيًا"، قدّمها الناقد السينمائي أحمد العياد، بحضور عدد من النقاد والمخرجين وبعض طلبة تخصص الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وناقشت الورشة في جلستها الأولى بعنوان "واقع الفيلم العربي 2022"، الظروف الاقتصادية للقطاع والمشروعات المؤجلة بناءً على هذه الظروف، كما تطرقت إلى المشاركات العربية والدولية في مهرجان كان ومهرجان فينسيا والجوائز السينمائية الممنوحة للسينمائيين خلال العام، كما تناولت الجلسة تحديات ما بعد جائحة كورونا وانتعاش عروض الأفلام محليًا وعربيًا وعالميًا.
فيما تناولت الجلسة الثانية بعنوان: "الإنتاج السينمائي العربي 2022" بعض مشاهدات الصناعة السينمائية في المملكة وشباك التذاكر خلال عام 2022، كما دار الحديث حول تقييم النقاد للإنتاج السينمائي السعودي والتحديات التي يواجهها الفيلم السعودي والحاجة لإذكاء الحراك السينمائي المحلي، وحضوره في المنصات.
كما أبرزت الورشة إيجابيات الصناعة السينمائية السعودية، وعرجت على تحدياتها في تفاوت أذواق الجمهور والمنافسة الإقليمية وتفاوت الإنتاج بين الكم والكيف.
وأكد المشاركون في الورشة، ضرورة التركيز على التسويق الفعال للأفلام، ومحاولة تصدير هذه الأفلام للخارج، والتركيز على عمق الفكرة السينمائية.
يُذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش الدورية التي تنظمها الهيئة للارتقاء بقطاع الأفلام، وبناء وتعزيز العلاقة مع مجتمع الأفلام.