"الطهي" تُدرج 3 مخبوزات سعودية في مبادرة "مخبوزات المدن المُبدعة"

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم، إدراج ثلاث مخبوزات سعودية ضمن مبادرة "مخبوزات المدن المُبدعة"، حيث تعكس هذه المخبوزات التاريخ والتراث الطهوي للمدن السعودية المدرجة في شبكة اليونسكو للمدن المُبدعة، التي تمّ اختيارُها تقديراً للجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل تنمية مستدامة.
وجاءت هذه المخبوزات لتمثّل المدن المُبدعة السعودية في شبكة اليونسكو: الأحساء؛ المدينة المُبدعة في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وبريدة؛ المدينة المُبدعة في فنون الطهي، والطائف؛ المدينة المُبدعة في مجال الأدب.
وتمّ اختيار هذه المخبوزات بناءً على معايير عدة، منها أن تكون محضّرة من الدقيق المحلي، وذات ارتباط وثيق بثقافة المدينة، حيث تمّ إدراج "الخبز الأحمر" من الأحساء، وهو نوع فريد من الخبز يحضّر بطريقة خاصّة مع التمر والتوابل المميزة للمدينة، ومن بريدة؛ تم إدراج "الكليجا" وهي حلوى تقليدية تحاكي تراث مدينة بريدة ومنطقة القصيم.
أما من الطائف؛ فتمّ إدراج "خبز الملّة" الذي يعد من أقدم المخبوزات في تراث فنون الطهي السعودي، فيما يؤكّد هذا التسجيل، الثراء والتنوّع الثقافي للمدن السعودية المُبدعة، الذي تجسّده هذه المخبوزات وطرق تحضيرها المميزة.
يأتي هذا الإدراج ضمن جهود الهيئة وإستراتيجيتها بالإسهام في إبراز فنون الطهي السعودية على المستويين المحلي والعالمي، وحرصها على التبادل المعرفي والثقافي الدولي.