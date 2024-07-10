"الطهي" تُدرج 3 مخبوزات سعودية في مبادرة "مخبوزات المدن المُبدعة"

وتمّ اختيار هذه المخبوزات بناءً على معايير عدة، منها أن تكون محضّرة من الدقيق المحلي، وذات ارتباط وثيق بثقافة المدينة، حيث تمّ إدراج "الخبز الأحمر" من الأحساء، وهو نوع فريد من الخبز يحضّر بطريقة خاصّة مع التمر والتوابل المميزة للمدينة، ومن بريدة؛ تم إدراج "الكليجا" وهي حلوى تقليدية تحاكي تراث مدينة بريدة ومنطقة القصيم.