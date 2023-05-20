على هامش "كان".. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بنجاحات المرأة السعودية

وأوضحت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جمانا الراشد، أن دور المرأة في صناعة السينما العالمية لم يتخذ المكانة التي يستحقها بعد؛ إلا أنه من المشجع مشاهدة عدد قياسي من الأعمال التي أخرجتها صانعات الأفلام في المسابقة الرسمية في مهرجان كان هذا العام، معبرة عن سعادتها بوجود فيلمين من الأفلام الستة النسائية المشاركة في المسابقة، بينها سيدتان حصلتا على الدعم من قِبَل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.