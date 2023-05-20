على هامش "كان".. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بنجاحات المرأة السعودية

استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي "وفانيتي فير- أوروبا" حفلًا على هامش مهرجان كان السينمائي الـ76؛ لتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في عالم صناعة السينما، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، ودورها البارز في تشكيل صناعة السينما وإلهام الجيل الجديد من المواهب في المملكة العربية السعودية وإفريقيا والهند، في فندق دو كاب- إيدن في مدينة كاب في الريفييرا الفرنسية.
وكرّم الحفلُ مبدعتين من المملكة العربية السعودية، وهما: الممثلة والمخرجة والكاتبة السعودية فاطمة البـنوي التي حازت على إشادات دولية ومحلية منذ أول بطولة لها "بركة يقابل بركة" (2016)، حتى أحدثِها "الهامور" (2023)، إضافة إلى تكريم الممثلة السعودية ميلا الزهراني التي شاركت في بطولة فيلم "المرشح"، ومن المرتقب ظهورها في فيلم الرعب "تشيلو" الذي تم تصوير أحداثه بالمملكة؛ ليصبح رصيد ميلا الزهراني حتى الآن 16 مسلسلًا تلفزيونيًّا و4 أفلام.
وأوضحت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جمانا الراشد، أن دور المرأة في صناعة السينما العالمية لم يتخذ المكانة التي يستحقها بعد؛ إلا أنه من المشجع مشاهدة عدد قياسي من الأعمال التي أخرجتها صانعات الأفلام في المسابقة الرسمية في مهرجان كان هذا العام، معبرة عن سعادتها بوجود فيلمين من الأفلام الستة النسائية المشاركة في المسابقة، بينها سيدتان حصلتا على الدعم من قِبَل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي: "نهدف من خلال برامج دعم الأفلام وتطويرها وتمويلها إلى المساعدة في زيادة أعداد السيدات أمام الكاميرا وخلفها، وتقديم قصص مؤثرة تقودها المرأة نحو التألق على الشاشة الفضية".