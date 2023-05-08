دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن عبدالرحمن بن حسن القصيبي بالأحساء

وتتناول الندوة التي ستعقد في مدينة الهفوف بالأحساء، مسقط رأس القصيبي، وعلاقته بالملك عبدالعزيز، وصور التقدير التي أضفاها الملك عبدالعزيز على شخصيته، ودوره آنذاك، بمشاركة أربعة باحثين بأوراق علمية، وثـَّقوا جوانب حياة المحتفى به الاجتماعية والتجارية والسياسية، ودوره في عهد الملك عبدالعزيز، وهي: (الوجيه عبدالرحمن بن حسن القصيبي: النشأة والتكوين)، للدكتور عبدالرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك، و(رجل الدولة والمهام الرسمية عبدالرحمن بن حسن القصيبي, دراسة تاريخية وصفية)، للدكتور دايل بن علي الخالدي، أستاذ التاريخ الحديث المشارك بجامعة الملك فيصل بالأحساء، و (عبدالرحمن بن حسن القصيبي وأعماله الخيرية وحرصه على العلم)، للدكتور علي بن حسين البسّام.