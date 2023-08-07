مركز الخليج للأبحاث يقدم منصة مختبر الحوار الثقافي الخليجي

أنشأ مركز الخليج للأبحاث منصة "مختبر الحوار الثقافي الخليجي"، ابتداءً من العام الميلادي 2023، حيث جمعت عددًا من المتخصصين في الإطار الثقافي ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمناقشة موضوعات محددة من الحراك المعرفي الثقافي، من خلال عدد من الندوات وورش العمل التي يتم عبرها مناقشة مختلف الأطر والعناوين الثقافية، حيث إن هذه المختبرات سلطت الضوء على عدد من المواضيع مثل مختبر القصة والرواية، ومختبر التنمية الثقافية، ومختبر الإعلام وقضايا المجتمع، ومختبر الفنون البصرية، ومختبر المسرح والفنون الأدائية، ومختبر النشر والمكتبات، ومختبر الخط العربي، ومختبر السينما والأفلام، بالإضافة لورشة عمل دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم المتبادل؛ رغبةً في التركيز على الحالة الثقافية الراهنة وتطوراتها والسبل التي يمكن عن طريقها تمكينها من أجل خلق مجتمع واعٍ ثقافيًا وإعلاميًا، حيث تم طرح ما يقارب 35 موضوعًا عن بُعد "افتراضيًا" بواسطة برنامج "زووم"، وذلك بإشراف مدير البرنامج الثقافي بمركز الخليج لأبحاث الدكتور زيد الفضيل.