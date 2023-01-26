عرض فيلم "على خطى الرسول" في بينالي الفنون الإسلامية

وقالت رئيسة المتحف فرح أبو شليح، إنهم في إثراء، يسعون إلى تحفيز استكشاف المعرفة، وإلهام الإبداع من خلال قوة الأفكار، والخيال، والابتكار، لالتقاط وعرض تراث المملكة الثقافي في البينالي، وتقديم مجموعة متنوعة من الأثريات التاريخية والمعروضات بطرق من شأنها جذب الجمهور العالمي، ورفع مستوى فهمهم للفن الإسلامي.