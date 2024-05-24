"هيئة المسرح" تُطلق برنامج "ستار" لدعم الإنتاج

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الجدوى في الإنتاج المحلي ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا، وتحفيز المستفيدين على الاستثمار في القطاع، وتطوير وإدارة برامج الدعم لأعمال الإنتاج المسرحي بشتى قطاعاته، بالإضافة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن دخول الكيانات الراغبة في الاستثمار في القطاع.