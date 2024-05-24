"هيئة المسرح" تُطلق برنامج "ستار" لدعم الإنتاج

أعلنت هيئةُ المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق برنامج "ستار"؛ وهو أحد برامج مبادرة دعم الإنتاج التي تستهدف الشركات والمؤسسات والجمعيات والفرق المسرحية وأندية الهواة العاملة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الجدوى في الإنتاج المحلي ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا، وتحفيز المستفيدين على الاستثمار في القطاع، وتطوير وإدارة برامج الدعم لأعمال الإنتاج المسرحي بشتى قطاعاته، بالإضافة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن دخول الكيانات الراغبة في الاستثمار في القطاع.
وتخضع الأعمال المتقدمة للمراجعة من عدة لجان للتحقق من استيفاء شروط الأهلية ومعايير المفاضلة بين المتقدمين، يلي ذلك بدء المقبولين بتنفيذ أعمالهم الخاصة بالمسرح والفنون الأدائية.
ويسهم البرنامج في تطوير إمكانيات المستفيدين من الناحية الفنية والمالية والإدارية وتحفيز الإنتاج المسرحي في القطاع بالشكل المأمول والمستدام، وتطوير خبرات الممارسين في القطاع المسرحي والإنتاجي.
تجدر الإشارة إلى أن لدى الأعمال المستفيدة من برنامج ستار الفرصة للترشح للمشاركة في مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية.
ودعت الراغبين للمشاركة في البرنامج إلى قراءة الشروط والأحكام العامة عبر الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/tpa/