"فنون الطهي" تعتزم إطلاق فعاليات ثقافية خلال الربع الأخير من 2023
تستعد هيئة فنون الطهي لتنظيم حزمة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي ستقام في الربع الأخير من العام الجاري 2023، للاحتفاء بالأطباق المحلية والعالمية، وتقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع.
ودعت الهيئة، الراغبين من الطهاة وأصحاب المنشآت ممن يرغبون في أن يكونوا جزءاً من هذه الفعاليات، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/3743/new
وتشمل هذه الحزمة من الفعاليات مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الثالثة، الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر؛ لتحتفي من خلاله الهيئة بالتراث الوطني للأطعمة عبر تقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع الفئات المجتمعية، وتسعى إلى أن يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومرجعاً عالمياً للاحتفاء بتراث الطعام الوطني من خلال تحويله لمنصةٍ شاملةٍ تتضمن تجارب عائلية، وفرص لتعلّم أساليب خاصة ومثيرة للاهتمام من الطهاة المحليين والدوليين، والالتقاء بشخصيات رائدة في المجال، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم لجميع شرائح منظومة الطهي السعودية.
وسيقدم عروضاً ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهي، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، إلى جانب تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام.
وستقام فعالية "شتانا" في مدينة الدرعية خلال شهر ديسمبر، والتي ستجمع بين تجارب الطهي المحلية الأصيلة لكل من المواطنين، والسيّاح، والأجانب في فئات مختلفة تثير اهتمام الناس وتحفزهم على استكشاف الثقافة، وتطلع هيئة فنون الطهي إلى أن يكون هذا الحدث مرجعًا ثقافيًا وتقليديًا لثقافة الصحراء عبر تقديم تجربة شاملة للجميع في قالبٍ تقليدي معين، وعروض تذوق للمهتمين، ودعم للمنتجين المحليين.
وتعتزم الهيئة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" ثلاثة مهرجانات في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرّمة، ومنطقة الرياض، التي ستبدأ من الرياض بمهرجان "ثقافة الطعام" في شهر نوفمبر، وهو مستوحى من المهرجانات التي تضم جولات تذوق الطعام والأنشطة العائلية والتجزئة، بحيث يشتمل المهرجان على مجموعة من أفضل أطعمة الشارع في العالم في مكانٍ واحد، ويقدم تجربة تذوق الأكل السعودي والعالمي، إلى جانب الأنشطة التفاعلية، وفعاليات الطهي، والفعاليات المخصصة للأطفال، وورش العمل وغيرها من الأنشطة التفاعلية. ومهرجان "المأكولات البحرية" في شهر ديسمبر بالخُبر، والذي سيتناول المأكولات البحرية المتميزة بالمصيد المحلي، وسيقدم أركاناً للطهي الحي، ومنطقة مخصصة للأطفال وأنشطة أخرى بمشاركة محلية ودولية.
ويأتي المهرجان الثالث في جدة "مهرجان رامين والأنمي"، وهو عبارة عن فعالية تعرض وتقدم تجربة الطعام والمأكولات المرتبطة بأفلام وشخصيات الأنمي، ومن بينها الأونيغري، والرامين وغيرها من الأطباق التي تحظى بشعبية كبيرة جداً في شرق آسيا، ولها تأثير كبير في المجتمع السعودي منذ القدم حتى الحاضر، وتطمح الهيئة إلى أن يكون هذا الحدث بمنزلة مهرجان تفاعلي ومرجعًا للطعام المتأثر بالثقافة عبر دعوة الدول أو السفارات للمشاركة بالمأكولات العالمية مع تضمين المفاهيم المحلية السعودية.