"فنون الطهي" تعتزم إطلاق فعاليات ثقافية خلال الربع الأخير من 2023

وتعتزم الهيئة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" ثلاثة مهرجانات في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرّمة، ومنطقة الرياض، التي ستبدأ من الرياض بمهرجان "ثقافة الطعام" في شهر نوفمبر، وهو مستوحى من المهرجانات التي تضم جولات تذوق الطعام والأنشطة العائلية والتجزئة، بحيث يشتمل المهرجان على مجموعة من أفضل أطعمة الشارع في العالم في مكانٍ واحد، ويقدم تجربة تذوق الأكل السعودي والعالمي، إلى جانب الأنشطة التفاعلية، وفعاليات الطهي، والفعاليات المخصصة للأطفال، وورش العمل وغيرها من الأنشطة التفاعلية. ومهرجان "المأكولات البحرية" في شهر ديسمبر بالخُبر، والذي سيتناول المأكولات البحرية المتميزة بالمصيد المحلي، وسيقدم أركاناً للطهي الحي، ومنطقة مخصصة للأطفال وأنشطة أخرى بمشاركة محلية ودولية.