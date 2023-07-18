بودكاست استثنائي.. انطلاق "طاولة" لتعريف اليافعين بآفاق الإبداع الثقافي

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، بودكاست بعنوان "طاولة"، الذي سيتناول في حلقات صوتية ومرئية قطاعًا ثقافيًّا في كل حلقة؛ ليناقش بصورةٍ قريبة وعملية نواحي متنوعة من اهتمامات الجيل الناشئ عبر التجارب والزيارات الميدانية، ولقاءات الخبراء الثقافيين، والإجابة عن التساؤلات، واستعراض الفرص، والكشف عن الكنوز الثقافية لليافعين، في مساحةٍ تستوعب تطلُّعات الجيل القادم بأسلوب حواري مشوّق.