"إثراء" يتوج العراق بجائزة قارئ الوطن العربي 2023م

ونصّت المذكرة على التنسيق بين الجانبين في العديد من البرامج منها الفورمولا 1 للمدارس، الذي يقيمه "إثراء" سنويًا ويستهدف شريحة من الطلبة الموهوبين؛ لتصميم سيارة تحاكي سيارة الفورمولا1 بتنفيذ برنامج تدريبي مكثّف لطلبة المدارس الحكومية والأهلية، وتوفير مقرات تدريب في خمس مدن (الرياض، المدينة المنورة، الأحساء، الظهران، جدة) كمرحلة أولى لتصفيات بطولة العام الحالي، على أن يعمل الجانبان على زيادة عدد المدن في الأعوام المقبلة، إلى جانب ترشيح معلمين ومعلمات لمواد العلوم، الفيزياء، الحاسب الآلي، والرياضيات؛ لتدريبهم على المنهج التعليمي الخاص بالفورمولا1 للمدارس، وذلك للمشاركة في المسابقة العالمية التي تنظم سنويًا بعد الانتهاء من التصفيات التي تُقام على مستوى المملكة.