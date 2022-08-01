"فنون العمارة" تستعرض 33 مبادرة لتطوير مجال التصميم خلال لقاء افتراضي

وانطلق اللقاء بالتعريف بقطاع فنون العمارة والتصميم؛ المتمثل في البيئة المبنية والمنتجات، والتواصل البصري ذي القيمة الجمالية والعملية، ويشمل ذلك قطاعات: (العمارة، والتصميم الداخلي، والتخطيط والتصميم الحضري، وعمارة البيئة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي).