"المسرح" تستعرض تفاصيل المسرحية الغنائية "معلقاتنا امتداد أمجاد".. احتفالاً بيوم التأسيس

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة المسرح والفنون الأدائية بالرياض أمس، للكشف عن مجريات العمل الفني الذي سيعرض ضمن فعاليات يوم التأسيس لهذا العام 2023 م، أن العمل مجاراة للمعلقات العشر الشهيرة، وقال "نحن مقبلون على تحدٍ كبيرٍ لإنجاز هذا العمل الذي يجسّد همة طاقمه".