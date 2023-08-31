"العجيب" ينتهي من تصوير فيلم "هجير".. وممثلان من الطائف يُشاركان بالعمل المُفاجأة

يُذكر أن فيلم "هجير"من بطولة خالد الحربي، ريم الحبيب، خالد يسلم، وعماد العجيب وعمر مسعود وجواد سامي، ويشارك معهم للمرة الأولى من الشباب عبدالله النجار، وعبدالعزيز الفيصل، وتدور أحداثه حول بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يسعى إلى حلمه غير العادي والمختلف في تلك الفترة، وتتناول القصة مرحلتين، تبدأ الأولى في الستينيات الميلادية بمدينة جدة، وتستمر إلى منتصف الثمانينيات في أحد أحياء جدة القديمة أيضًا.