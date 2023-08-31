"العجيب" ينتهي من تصوير فيلم "هجير".. وممثلان من الطائف يُشاركان بالعمل المُفاجأة

كشف الفنان عماد العجيب عن انتهائه أخيرًا من تصوير فيلمٍ بعنوان "هجير" من إنتاج أمل حجار، وسيناريو وحوار أمل دياب، وإخراج سارة طلب.
وقال عماد العجيب في حديثٍ لـ "سبق" عن العمل: "هجير فيلم اجتماعي، سيُعرض قريبًا، ويتحدث عن قوة إرادة بطلٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، يسعى إلى الوصول إلى حلمه الذي يرى نفسه فيه منذ طفولته، ويؤدي دوره الفنان عبدالعزيز الفيصل".
وعن دوره في الفيلم قال "العجيب": "أجسِّد في العمل شخصية حسان، وهو شاب قائد بالفطرة ذكي وغامض ويلعب دورًا مهمًا في مسار القصة، يطمح للوصول إلى غايته والتي سيكتشفها المشاهدون، ولا أريد الحديث عن المزيد كي لا أحرق الأحداث، وسأترك ذلك للجمهور حتى يكتشفه عند عرض الفيلم".
وأبدى "العجيب" سعادته بالمشاركة في العمل، وأضاف: "بإذن الله، لدي ثقةٌ بأنه سيحظى بإقبال واسعٍ لجمهوره والجمهور السعودي.
يُذكر أن فيلم "هجير"من بطولة خالد الحربي، ريم الحبيب، خالد يسلم، وعماد العجيب وعمر مسعود وجواد سامي، ويشارك معهم للمرة الأولى من الشباب عبدالله النجار، وعبدالعزيز الفيصل، وتدور أحداثه حول بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يسعى إلى حلمه غير العادي والمختلف في تلك الفترة، وتتناول القصة مرحلتين، تبدأ الأولى في الستينيات الميلادية بمدينة جدة، وتستمر إلى منتصف الثمانينيات في أحد أحياء جدة القديمة أيضًا.
وعماد العجيب ممثل سعودي، من محافظة الطائف، دخل عالم الفن بقوة عبر مشاركته في MBC ACADEMY وحصوله على جائزة أفضل ممثل في الطائف، كذلك عمل في العديد من الأفلام التي تعد مفاجأة من العيار الثقيل، وستعرض قريبًا ويبرز له أعمال أخرى، منها فيلم "هجير"، ويحضر حاليًا لعمل ضخم قادم قريبًا بإذن الله.