"الثقافة" توقّع مذكرة تفاهم لدعم موسيقى البوب السعودية

وشملت المذكرة بحث إنشاء الكيانات الممكنة للإخراج والتدريب وإنتاج موسيقى البوب السعودية، وفقاً لنموذج الأعمال الذي سيتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف، ووفقاً للإجراءات النظامية بالمملكة، إلى جانب العمل على تجارب أداء محلية لاكتشاف المواهب السعودية، وإنشاء مركز تعليم موسيقي، ومركز تدريبي، وأستوديو لتسجيل الموسيقى، وأستوديو لتنفيذ أفلام الموسيقى والفيديو.