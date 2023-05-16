بـ"مذاق عسير".. "فنون الطهي" تقود المنطقة للفوز بتحدي الهدايا الغذائية العالمي 2023

قادت هيئة فنون الطهي -بالتعاون مع عدة شركاء- منطقة عسير للفوز بجائزة "أفضل مذاق" في تحدي الهدايا الغذائية العالمي (World Food Gift Challenge 2023) الرابع الذي نظّمه المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة IGCAT، واستضافته منطقة جنوب إيجة بجزيرة كوس في اليونان- المنطقة الأوروبية لفن الطهي منذ عام 2019؛ وذلك عن المنتج "مذاق عسير" من مناحل عبدالله الجرشي.
وأُعلِن عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي أدارته رئيسة منظمة IGCAT، الدكتورة ديان دود، وبحضور ممثلين من وزارة الثقافة، وهيئة فنون الطهي، وهيئة التراث؛ تمثيلًا عن شركاء مشروع "عسير منطقة طهي عالمية 2024"، إلى جانب حضور حاكم جنوب منطقة بحر إيجة جورج هاتزيماركوس، ومشاركة عالمية من حرفيين وممثلين من المناطق العالمية الأوروبية لفن الطهي.
يشار إلى أن "مذاق عسير" عبارة عن عسل سدر من مناحل محلية من المنطقة، وتحديدًا من جبال رجال ألمع؛ وسُلّط الضوء على أهمية منتج العسل؛ حيث سجل سابقًا في شبكة "سلو فود" العالمية، ويرافق المنتج علبة لحفظ العسل مصنوعة خصيصًا من الخوص، وهي حرفه محلية مميزة في التراث السعودي، كما زُين ببطاقة مرسومة يدويًّا بـ"القط العسيري" المسجل ضمن التراث العالمي لليونسكو.
وشاركت الهيئة في هذا التحدي العالمي الذي جمع 29 من بين أبرز الهدايا الغذائية والهدايا الحرفية المتعلقة بالطعام، من ثماني مناطق عالمية أوروبية في فن الطهي، لتروي للمجتمع العالمي قصصًا وحِرَفًا رائعة في فن الطهي بالمملكة، في البرنامج الذي امتد لثلاثة أيام متواصلة؛ حيث أتاح للمشاركين الفرصة لتقديم منتجاتهم لجمهور دولي، وعرض منتجاتهم، إضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات، وزيارة أصحاب المصلحة من جنوب بحر إيجة، وتبادل المعرفة والأفكار حول كيفية تعزيز رؤية عملهم.
ونُظّم التحدي العالمي للهدايا الغذائية 2023 من قِبَل IGCAT بالتعاون مع منطقة جنوب بحر إيجة، وبدعم من غرفة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة في سيكلاديز، وبلدية كوس، والمنظمة البلدية للثقافة، المدارس الرياضية والحضانة في كوس (D.O.P.A.V. KOS)، ومتحف كوس التاريخي، وكتيما أكراني ووركادو، ويُسهم هذا التحدي في حماية وتعزيز الغذاء المحلي، والتنوع الثقافي عبر غرس الفخر المحلي في التقاليد المحلية، والاعتراف بالمنتجات المتميزة من ثقافات الطهي المحلية.
جدير بالإشارة أن منطقة عسير تُعد أول منطقة من خارج أوروبا تفوز بلقب منطقة طهي عالمية؛ لتنضمّ بذلك إلى المناطق العالمية الأوروبية لفن الطهي، للعمل معًا بتوجيه من IGCAT لتعزيز الأمن الغذائي عبر الاحتفال بثقافات غذائية مميزة، وخلق فرص عمل عن طريق تحفيز الإبداع والابتكار في مجال تذوق الطعام، وتغذية الأطفال والبالغين بواسطة الطهي والتعليم الثقافي، إلى جانب دفع الاستدامة البيئية في قطاعات السياحة والضيافة والزراعة، ودعم التوازن وممارسات السياحة المستدامة؛ فضلًا عن تسليط الضوء على الخبرات من داخل المجتمعات الريفية والحضرية ودعمها، وإيجاد روابط وتبادل الممارسات الجيدة، والإسهام في صحة المجتمع ورفاهه.