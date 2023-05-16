بـ"مذاق عسير".. "فنون الطهي" تقود المنطقة للفوز بتحدي الهدايا الغذائية العالمي 2023

وشاركت الهيئة في هذا التحدي العالمي الذي جمع 29 من بين أبرز الهدايا الغذائية والهدايا الحرفية المتعلقة بالطعام، من ثماني مناطق عالمية أوروبية في فن الطهي، لتروي للمجتمع العالمي قصصًا وحِرَفًا رائعة في فن الطهي بالمملكة، في البرنامج الذي امتد لثلاثة أيام متواصلة؛ حيث أتاح للمشاركين الفرصة لتقديم منتجاتهم لجمهور دولي، وعرض منتجاتهم، إضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات، وزيارة أصحاب المصلحة من جنوب بحر إيجة، وتبادل المعرفة والأفكار حول كيفية تعزيز رؤية عملهم.