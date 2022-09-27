الأمير خالد الفيصل يدشن استكمال مشروع "مائة كتاب وكتاب"

وتابع الدكتور "السبيل": أنه مع بداية المشروع، تم تكوين لجنة علمية مشتركة بين المؤسستين وضعت أسس المشروع وقواعده، وقامت باختيار عدد من الأسماء العربية والفرنسية ليبدأ بهم المشروع.