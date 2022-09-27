الأمير خالد الفيصل يدشن استكمال مشروع "مائة كتاب وكتاب"

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، استكمال مشروع "مائة كتاب وكتاب".
المشروع تبنته ونفذته جائزة الملك فيصل، بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس، بهدف التعريف بمائة عالم وباحث عربي وفرنسي.
وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل: إن الباحثين والمثقفين العرب والفرنسيين سخروا جهدهم لتعزيز الحوار الجاد، والتفاعل الخلاق، بين ضفتي المتوسط، خلال القرنين الماضيين.
وأضاف: بفضل الله ثم بفضل منجزاتهم الاستثنائية استحقوا الاحتفاء بهم، والكتابة عنهم، للتعريف بهم لدى الأجيال القادمة.
وتابع الدكتور "السبيل": أنه مع بداية المشروع، تم تكوين لجنة علمية مشتركة بين المؤسستين وضعت أسس المشروع وقواعده، وقامت باختيار عدد من الأسماء العربية والفرنسية ليبدأ بهم المشروع.